Picchiarono l’arbitro durante gara di Terza categoria, 4 anni di Daspo per 2 calciatori

Caltanissetta. Quattro anni di Daspo per due calciatori di Sicilianamente Montedoro, squadra dilettante di Terza categoria, protagonisti di una aggressione ad un arbitro. Il provvedimento è stato emesso dal questore di Caltanissetta. I due calciatori non potranno accedere per i prossimi quattro anni all’interno degli impianti sportivi. L’emissione dei provvedimenti amministrativi è scaturita a seguito degli episodi di violenza avvenuti lo scorso 31 ottobre a Montedoro, nel corso dell’incontro di calcio valevole per il campionato di Terza categoria tra le squadre Sicilianamente Montedoro e Terranova Gela.