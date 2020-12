Picchiava e perseguitava l’ex compagna, Gruia torna in carcere

Gela. Dagli arresti domiciliari al carcere. La polizia ha eseguito una ordinanza cautelare nei confronti del romeno Bobi Gruia, alias Ursu Bobi, di 37 anni. Lo stesso, più volte denunciato dalla ex compagna per una serie di gravi episodi di violenza continuata, che hanno spesso costretto la polizia ad intervenire, era già stato arrestato in flagranza di reato il 17 novembre scorso per stalking.

La ex compagna fu anche costretta per le botte a farsi soccorrere al pronto soccorso dell’ospedale di Gela, con conseguenti ricoveri.

Malgrado fosse ai domiciliari Gruia continuava a perseguitare la donna.