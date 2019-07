Pignatello verso l’addio al municipio, il segretario generale era arrivato due anni fa

Gela. In municipio, era arrivato nel dicembre di due anni fa, pochi giorni prima che in consiglio comunale venisse discussa la prima mozione di sfiducia contro l’ex giunta Messinese, quella che non superò la prova d’aula. A breve, il segretario generale del municipio Salvatore Pignatello potrebbe lasciare il suo incarico, che gli era stato assegnato dall’ex primo cittadino Domenico Messinese. La decisione pare sia maturata negli ultimi giorni. Dell’addio di Piagnatello sarebbe stato informato anche il sindaco Lucio Greco. “Sì, ho saputo – spiega – anche se preferirei parlarne nei prossimi giorni”. Ufficialmente, si tratterebbe di una decisione legata alla possibilità di ottenere un incarico in un altro ente, territorialmente più vicino alla sua residenza. Sulla carta, non ci sarebbero state divergenze di vedute con il primo cittadino. L’avvocato messinese, prima di ottenere l’incarico in municipio, era già stato segretario generale in altri Comuni, soprattutto della provincia di Palermo.