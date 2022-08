Piove grandine, ma da domani torna l’afa

Gela. La prima pioggia, dopo mesi di siccità, è arrivata poco dopo le 17,30. Il primo temporale estivo ha dato frescura in città ma ha portato con sé anche tratti di violento temporale. Chicchi di grandine hanno fatto da contrasto alla spiaggia bagnata dalla pioggia battente.

Come una macumba i cittadini hanno accolto la prima pioggia con sorrisi e post di soddisfazione sui social. Ma quanto durerà? Le previsioni meteo dicono che a Gela domani i cieli saranno in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge.