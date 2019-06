Piromane scoperto in flagranza di reato ad appiccare incendi: arrestato dai carabinieri

Gela.I carabinieri l’hanno sorpreso in flagranza di reato. In nottata, sono scattate le manette per un cinquantenne. Stava appiccando le fiamme in diverse aree incolte e terreni, lungo la statale 115 Gela-Vittoria. I militari, coordinati dal colonnello Antonio De Rosa, l’hanno individuato e bloccato. I roghi avrebbero potuto causare anche danni maggiori. Le aree rurali sono quelle più colpite da azioni di questo tipo, nella gran parte dei casi di natura dolosa.