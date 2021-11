Pista ciclabile presa di mira dai vandali, a Macchitella sesto raid in appena tre mesi

Gela. Pista ciclabile ancora al buio, pali vandalizzati e linea in tilt che di fatto ha oscurato tre quarti del nastro stradale per runner e ciclisti che attraversa Macchitella.

E anche stavolta non si tratta di cattiva manutenzione, anzi, solo negli ultimi tre mesi sono sei gli interventi di ripristino che la Ghelas ha effettuato per sostituire e riattivare gli impianti danneggiati.

Ieri il problema si è presentato di nuovo. Un disagio che diversi cittadini hanno segnalato alla Ghelas che questa mattina è intervenuta ancora una volta con una squadra sul posto per valutare le cause del guasto.

I tecnici però hanno scoperto che di guasto non si trattava. L’intero impianto della pista ciclabile era andato di nuovo in corto circuito a causa del danneggiamento reiterato e prolungato di diversi pali dell’illuminazione ad opera di vandali che hanno colpito ripetutamente i punti luce fino a far uscire fuori le lampade dal loro alloggiamento.

La zona è sempre la stessa, quella alle spalle della tensostruttura sportiva. Un’area che purtroppo la sera si trasforma in una delle tante piazze di spaccio della città.