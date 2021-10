Pista ciclabile, Regione conferma il finanziamento di “Agenda Urbana” da 720 mila euro

“Ottimi metodi di lavoro, producono modelli di lavoro vincenti. E’ innegabile, in ragione dei risultati raggiunti fin qui, in questa prima fase di “Agenda Urbana” che ci traghetta verso la preparazione delle gare, “Agenda Urbana” è un modello vincente. Nonostante il rigore delle procedure, spesso scandite da tempi risicati e iter complessi, non abbiamo arretrato di un passo rispetto al primo obiettivo che ci eravamo dati, fare il pieno dei decreti di finanziamento che questa linea di fondi ha messo a disposizione. Abbiamo saputo vedere dietro ad ogni decreto di finanziamento atteso, nuove prospettive per la città senza sprecare nessuna di queste possibilità. Ho ampiamente posto l’accento, anche nel recente passato, su come “Agenda Urbana” tocchi obiettivi tematici importanti e il decreto di finanziamento di oggi, da euro 720 mila euro ha ad oggetto la realizzazione di una pista ciclabile che insiste sul tratto di strada che va da Macchitella al Lungomare Federico II e rientra nell’obiettivo tematico che si occupa dell’impatto ambientale. Perché un modello possa dirsi vincente è sempre necessario che tutti collaborino. I ringraziamenti non sono mai retorici in casi come questo. Ringrazio l’”Autorità Urbana”, coordinata dall’architetto Antonino Collura, il rup Rocco Incardona, il progettista e lo staff tecnico”.