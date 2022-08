Pistola e munizioni, indagato si è difeso: sequestrati più di quaranta proiettili

Gela. Per i pm della procura, è da confermare la custodia cautelare in carcere, imposta ad un quarantacinquenne. Lo scorso fine settimana, anche se i particolari non sono stati resi noti, è stato fermato. I poliziotti hanno trovato una pistola con matricola abrasa, circa mille euro e almeno quarantatré proiettili. Pare che l’arma fosse pronta per fare fuoco, con un colpo in canna. Tutti elementi che hanno portato la procura a richiedere la conferma della detenzione in carcere. Sembra che l’indagato, assistito dall’avvocato Salvo Macrì, davanti al giudice si sia difeso. Questa mattina, avrebbe spiegato che l’arma e le munizioni erano in una zona rurale, lungo la Gela-Mazzarino. Casualmente, avrebbe trovato un sacchetto, con all’interno proprio la pistola e le munizioni.