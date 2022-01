Pistole, fucile e munizioni in un’abitazione: chiuse indagini, abbreviato per una donna

Gela. I poliziotti, nel settembre dello scorso anno, entrarono in un’abitazione di via Spoleto. Durante le perquisizioni, trovarono due pistole, che una donna, quarantunenne, nascondeva nei pantaloni che portava. In casa, c’erano inoltre un fucile e diverse munizioni. La donna, incensurata, venne arrestata e successivamente il gip, accogliendo una richiesta della difesa, gli concesse i domiciliari. I pm della procura hanno chiuso le indagini, chiedendo e ottenendo il giudizio immediato. La difesa della quarantunenne, sostenuta dall’avvocato Giovanna Cassarà, ha presentato istanza per accedere al rito abbreviato. Così, davanti al giudice la donna si presenterà il prossimo maggio, con un rito alternativo. Le armi e le munizioni furono sequestrate dai poliziotti.