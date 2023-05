Pittura: Jennifer Di Natale, un talento da esportare

E la giuria, composta da critici ed esperti di provata competenza, non ha avuto esitazioni a premiare la gelese Jennifer Di Natale col premio della Giuria. Il quadro, delle dimensioni di 60X80, raffigura in primo piano un cavallo bardato in modo sfarzoso e sfolgorante, sicuramente intento, durante una sfilata, al traino di un carretto siciliano. Caratterizzato da un’autentica esplosione di colori tipicamente folkloristici, vi predominano il giallo e il rosso (vedi figura). Jennifer Di Natale non è nuova in quanto a vittorie ottenute in varie mostre, avendo vinto, per esempio, il Primo premio al “Carnevale nell’arte – Maschere senza frontiere”, la cui premiazione è avvenuta al Liceo Classico di Gela. Ma forse la gratificazione maggiore l’ha ottenuta quando l’Accademia delle Belle Arti di Catania, dovendo partecipare ad una mostra tenutasi poi a Liegi, in onore di Maria José del Belgio dal titolo “La Reine de mai” (La Regina di maggio), con un quadro corale (composto da tanti pannelli dipinti da altrettanti giovani talentuosi che hanno raffigurato ciascuno un momento della storia e del carattere della Regina), ha scelto proprio la Di Natale per la figura centrale raffigurante proprio la Regina, dal cui volto doveva trasparire una personalità austera, coraggiosa, indipendente e nello stesso tempo anche tenera. Attualmente il quadro, dalle dimensioni ragguardevoli, fa bella mostra di sé in una lussuosa vetrina di Liegi.