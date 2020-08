Più acqua da Raffineria per città, aumento portata durante fermata impianti

Gela. Con la fermata degli impianti di raffineria, che verranno sottoposti ad attività di manutenzione, Eni ha autorizzato una portata maggiore, in base ad un accordo concluso ad inizio anno con l’Assemblea territoriale idrica e Caltaqua (che ricomprendeva anche il Ragoleto). Si passerà da settanta a cento litri, tutti destinati alla città. L’incremento si aggira intorno al quaranta per cento e nel periodo estivo potrebbe essere un passo importante, dato che in città l’emergenza idrica non si è mai conclusa e anche a Ferragosto molti quartieri sono rimasti a secco.