“Più collegamenti bus con Palermo e la zona di Ragusa”, Greco ha scritto alla Regione

“Ad oggi, per Palermo – scrive il primo cittadino – ci sono poche corse, che seguono un lungo itinerario con fermate nell’Ennese, tempi di percorrenza da Terzo Mondo (3 ore e 20 minuti, quando non ci sono ritardi) e un maggiore pedaggio chilometrico che incide sul costo del biglietto di viaggio. In alternativa non esiste un servizio di viaggio (ferrovie) credibile, pertanto, l’utente, è spesso costretto a usare il mezzo proprio, con maggiore onere economico, rischi e impatto sull’ambiente. Su quella tratta opera un altro vettore (Ast) che effettua diverse corse giornaliere «dirette», ma purtroppo non osserva la fermata a Gela”. Pertanto Greco ha chiesto di valutare, in concerto con l’amministrazione, una ottimizzazione del servizio partendo dalla istituzione di nuove fermate a Gela delle corse già in transito e di poter valutare l’eventuale attivazione di un servizio diretto da e per l’aeroporto di Comiso, a tutto vantaggio dell’utenza in termini offerta, costi del biglietto e durata del viaggio. “L’amministrazione comunale è pronta – ha concluso – sin da subito, a collaborare per la creazione delle migliori condizioni possibili, atteso che, quando si parla di Gela, ci si riferisce non già alla quinta-sesta città siciliana, ma a un comprensorio ancor più vasto che comprende diversi comuni vicini e una popolazione di oltre 150 mila residenti”.