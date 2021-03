Più commissioni e un nuovo assetto, confronto tra i consiglieri dopo la proposta

Gela. Si potrebbe andare verso una sostanziale modifica dell’attuale assetto delle commissioni consiliari, anche con un numero maggiore. Ieri sera, i componenti della commissione affari generali hanno avuto un confronto con i capigruppo. “Abbiamo ricevuto richieste e segnalazioni da alcuni consiglieri – dice il presidente della commissione Vincenzo Casciana – ci sono materie che, a causa del carico di lavoro delle singole commissioni, rischiano di non avere la necessaria copertura o addirittura di non essere trattate adeguatamente. Per questo motivo, è sorta l’esigenza di rivedere l’attuale organizzazione delle commissioni, sempre nel massimo rispetto della normativa in materia”. Attualmente, sono cinque, ma le valutazioni che vengono condotte dai consiglieri della commissione affari generali, oltre a riorganizzare le aree tematiche di riferimento, potrebbero apportare variazioni numeriche, con l’incremento del numero. “Il doppio gettone di presenza? Non è quella la questione, del resto le cifre sono talmente basse da non rappresentare assolutamente un fattore ostativo, anzi – aggiunge Casciana – stiamo cercando di arrivare ad un assetto che possa essere utile a garantire il pieno rispetto del nostro mandato, con tutte le materie di competenza, trattate in egual modo, senza metterne da parte alcune, per eccessivi carichi di lavoro”.