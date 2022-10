Più controlli sull’attività dei dirigenti comunali, avviso per il Comitato dei garanti

Gela. La giunta approvò il regolamento lo scorso gennaio. Da allora, non si è ancora insediato. Ora, arriva lo schema di avviso pubblico per la selezione dei componenti del Comitato dei garanti. Si tratta di un organo di controllo che avrà piena competenza ad intervenire, con pareri obbligatori, su possibili casi di responsabilità dei dirigenti dell’ente comunale, anche con l’irrogazione di sanzioni. Sono tre i membri che ne faranno parte. Due esterni e uno interno all’organizzazione comunale. L’avviso è stato pubblicato con il via libera del segretario generale Loredana Patti, che sta seguendo la procedura. A seguito di comunicazione dello stesso segretario generale, non è invece pervenuta la lista di potenziali componenti del comitato, che spetta alle rappresentanze sindacali del comparto dirigenziale. Già al momento dell’approvazione in giunta, è sembrato che la scelta fosse finalizzata a rispondere alle sollecitazioni che in più occasioni sono pervenute dalla Corte dei Conti, in merito alla necessità di un rafforzamento del sistema dei controlli interni a Palazzo di Città. Niente politica nel comitato, almeno quella attiva. Non ne potranno fare parte “soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione”. I garanti rimangono in carica per tre anni.