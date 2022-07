Più decoro, avviati interventi: piante e ornamenti per abbellire

Gela. Per un maggiore decoro, sono in corso gli interventi in alcune zone della città. Le squadre di operai incaricate dal Comune hanno collocato piante lungo corso Aldisio, anche sostituendo le fioriere che erano state trasformate in cesti per i rifiuti. Le risorse sono scarse ma il sindaco Lucio Greco ha dato la priorità di un maggiore decoro, anche attraverso la scelta di un proprio consulente.