Più decoro e la mostra per il rilancio, Greco: “Collaboriamo con i comitati di quartiere”

Gela. Il sindaco Lucio Greco e il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito hanno incontrato, ieri pomeriggio nell’aula consiliare di Palazzo di Città, i rappresentanti delle associazioni e dei comitati di quartiere, per confrontarsi e raccogliere idee utili per avviare un’attività di promozione collaterale a quella ufficiale della Regione, per tutto il periodo della durata della mostra sul Mito di Ulisse. Diversi gli spunti, dalla sistemazione degli accessi, visto che il viale che conduce all’ingresso del padiglione che ospita la mostra è quasi al buio e nessuno si occupa dell’accoglienza, alla segnaletica stradale carente, manca perfino quella che segnala l’ingresso principale di Bosco Littorio. Servirebbe pianificare un lavoro insieme alle strutture ricettive affinché propongano dei pacchetti ad hoc, ma anche prendere contatti con la stampa nazionale e di settore, compatibilmente con la situazione di cassa dell’ente. Si è ipotizzata l’apertura di un ufficio turistico, anche per migliorare i servizi per i visitatori, in modo da trattenerli anche dopo la mostra. E poi un’attenzione maggiore a ciò che attiene il decoro urbano, lasciare aperti e fruibili tutti i luoghi simbolo del patrimonio storico e archeologico della città, far tornare i reperti sparsi nei vari musei regionali e nazionali, intensificare la pubblicità che annuncia la mostra nelle stazioni e negli aeroporti principali. Tutte idee che il primo cittadino ha trovato utili, ma per realizzarle è necessario molto tempo. Per questo, come evidenziato anche da uno dei presenti, occorre chiedere che la durata della mostra venga prolungata, almeno fino all’apertura del museo della nave. Infine, riflettori puntati sui social, che hanno il potere di proiettare Gela nel mondo. Da più parti si è alzato l’appello ad utilizzarli correttamente, per promuovere l’immagine della città e lanciare messaggi positivi e non distruttivi. Se si continua ad usarli per denunciare tutto quello che non va, i danni sul circuito economico della città, già pesanti, saranno incalcolabili. Nel prendere la parola al termine della riunione, il sindaco Greco ha ringraziato gli intervenuti e li ha invitati a lavorare insieme per migliorare alcuni servizi, la pulizia in primis. “Sono consapevole delle gravi carenze, che saranno superate da ottobre con l’avvento della gestione in house – ha detto – ma devo anche chiedere la collaborazione dei cittadini perché vero è che il servizio è carente, ma c’è ancora qualcuno, privo del benché minimo senso civico, che deve imparare a rispettare la città, smettendola di gettare i rifiuti ovunque e di vandalizzarla. Abbiamo portato a termine tanti interventi in tutti i quartieri, ma il nostro lavoro è stato vanificato dopo pochi giorni”.