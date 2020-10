Più di 3 milioni per l’ospedale, Scerra e Pellegrino: “Bene Musumeci ora confronto”

Gela. Il piano predisposto dal presidente della Regione Nello Musumeci per tentare di rafforzare le sorti della sanità siciliana e di quella locale convince i consiglieri comunali di “Avanti Gela”. Musumeci è attualmente anche commissario sull’isola per l’emergenza sanitaria. Su un totale di circa 128 milioni di euro, c’è spazio anche per i servizi in città. Oltre 3 milioni di euro sono destinati ai lavori di ampliamento del pronto soccorso, a quelli nella struttura e per le attrezzature. Un quadro economico che ha spinto i consiglieri a chiedere ufficialmente un confronto con l’amministrazione comunale, i manager Asp e il presidente della commissione consiliare sanità Rosario Trainito.