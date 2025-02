Più di 400 milioni per la città e il territorio, Cgil: “Un tavolo per programmare”

Gela. La nuova programmazione 2021-2027, “Qualità abitare”, i fondi per le città medie e gli stanziamenti Fsc, sono tutte risorse che in questi anni sono state concentrate sul territorio locale. Gela, Niscemi e Butera hanno scelto l’Unione dei Comuni per programmare progetti e risorse per l’Area urbana funzionale, nonostante le tante difficoltà organizzative e di personale. La Cgil ha prodotto un report che fissa in oltre 400milioni di euro l’entità complessiva degli stanziamenti. I fondi però “vanno messi a terra”, con la concretizzazione dei progetti. “I soldi ci sono ma c’è una programmazione? C’è stata una concertazione?”, sono queste le domande poste dai riferimenti provinciali e regionali del sindacato. Alla riunione odierna ha preso parte il consigliere comunale di “Una Buona Idea” Massimiliano Giorrannello, che fa parte del consiglio dell’Unione. “Si tratta di scegliere i progetti – ha spiegato Giorrannello – ci sono linee guida molto dettagliate. Stiamo lavorando da diversi mesi. Entro lunedì avanzeremo l’idea progettuale”. L’invito al dialogo tra parte politica, entità sociali e sindacali, è partito proprio dal tavolo organizzato dal sindacato, al quale ha preso parte il segretario confederale Rosanna Moncada. Un partenariato è considerato essenziale. “Noi mettiamo a disposizione le nostre strutture e tutto quello che riusciamo a far uscire fuori”, ha sottolineato Concetta Balistreri, segretario generale Spi Cgil. “Chiediamo un tavolo”, così hanno riferito i sindacalisti. All’iniziativa odierna, anche Francesco Lucchesi della segreteria siciliana Cgil, Paolo Anzaldi dello Spi provinciale, Giuseppe Di Natale dell’Auser e Giuseppe Montemagno dell’Arci regionale. Ci sarà una richiesta ufficiale per accedere ai tavoli e creare un vero partenariato. “Non vogliamo essere semplici spettatori ma coprotagonisti di questi percorso”, ha detto ancora Moncada.