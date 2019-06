Più di due chili di marijuana nel trolley, fermato agli imbarchi di Messina: giovane gelese condannato

Gela. A fine aprile, la scoperta l’hanno fatta i poliziotti della squadra mobile di Messina, impegnati in una serie di controlli. All’interno di un trolley, trovato nell’auto di un gelese incensurato ventisettenne, c’erano oltre due chili e mezzo di marijuana. Le verifiche erano condotte nella zona di rada San Francesco, agli imbarchi per Villa San Giovanni. Per il giovane, adesso, arriva la condanna a un anno e sei mesi di reclusione, con pena sospesa. La difesa, affidata all’avvocato Flavio Sinatra, ha scelto di patteggiare la pena, facendo leva soprattutto sul fatto che l’imputato non avesse precedenti penali alle spalle e richiamando la normativa in materia di droghe leggere. Il verdetto è stato emesso dal giudice del tribunale messinese, a conclusione del giudizio per direttissima.