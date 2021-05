Più di mille vaccini in un giorno, Gnoffo: “I giovani contro ogni negazionismo”

Gela. Il numero in netto aumento delle vaccinazioni in città, incrementato con l’avvio dell’hub al PalaCossiga, è un risvolto favorevole, che lascia ben sperare anche l’amministrazione comunale. Ieri, nell’arco di una giornata, sono stati somministrati più di mille vaccini. “La notizia più bella di ieri è stata sicuramente quella della “carica” dei giovani, più di 300 over 18 hanno scelto di presentarsi spontaneamente per ricevere la loro dose di vaccino. Il messaggio positivo che questi ragazzi ci stanno dando spazza via, in un solo colpo, gli scetticismi e i negazionismi che ci hanno accompagnato, purtroppo, in questi mesi. La voglia dei nostri ragazzi di tornare alla normalità è il feedback più bello – dice l’assessore Nadia Gnoffo – che la nostra comunità possa ricevere. A loro, pertanto, voglio dire grazie, e il mio augurio è che il loro gesto possa fungere da incoraggiamento ed esempio per chi ancora è restio a farsi vaccinare”.