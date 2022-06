Più di un milione di euro per l’appalto dei cimiteri, gara per il servizio triennale

Gela. Quasi 1 milione 600 mila euro per affidare i servizi nei cimiteri cittadini. La giunta ha autorizzato il progetto presentato dal settore ambiente e che porta la firma del dirigente Fabio Filippino. Per cercare di superare le proroghe, questa volta si va verso un affidamento a lungo termine, per tre anni. Il sindaco Lucio Greco e gli assessori hanno detto sì a tutti gli atti della procedura, che condurrà ad individuare l’azienda alla quale assegnare i servizi di pulizia, tumulazione, estumulazione, esumazione e inumazione. I tecnici del settore ambiente e il rup Rocco Incardona hanno definito un vero e proprio progetto che riguarda i servizi da svolgere sia al monumentale sia a Farello. L’azienda che otterrà l’appalto dovrà sostanzialmente coprire per intero tutte le attività, con una presenza stabile nei cimiteri e una reperibilità immediata. Dal settore ambiente sono arrivate tutte le carte del progetto, che dovrebbe ora andare verso la procedura di gara, così da individuare la società privata che si occuperà di espletare il servizio. Anche sui cimiteri, in passato, non sono mai mancate attenzioni maggiori, per un settore decisamente delicato. E’ soprattutto per Farello, in questa fase, che si pone la necessità di procedere con nuovi spazi, attraverso la costruzione di loculi per tamponare emergenze che sono quasi periodiche.