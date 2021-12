Più di venti debiti fuori bilancio arrivano in consiglio, Sammito convoca l’assise civica

Gela. Ancora debiti fuori bilancio da esitare e il consiglio comunale, martedì prossimo, si riunirà nuovamente, forse ancora in remoto, per valutarli. Sono, in totale, ventiquattro, quelli inseriti all’ordine del giorno, dal presidente dell’assise civica Salvatore Sammito. I debiti fuori bilancio, del resto, si confermano tra i pesi più consistenti, che gravano sulle casse del municipio e la mole, risalente soprattutto al passato, è ancora ingente. Il presidente della commissione consiliare bilancio Pierpaolo Grisanti e gli altri componenti, anche la scorsa settimana, proprio in aula consiliare, hanno annunciato la necessità di un monitoraggio complessivo sui debiti.