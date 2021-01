Più guariti che nuovi contagi in città, 59 hanno battuto il virus e 25 positivi

Gela. Cala in maniera consistente, almeno nelle ultime ore, il numero di nuovi positivi in città. Sono venticinque (in isolamento domiciliare) e non si registrano decessi. Un paziente è stato ricoverato in degenza ordinaria, mentre un altro è stato trasferito in rianimazione. Sono invece 59 i guariti in città. Una prima inversione di tendenza, in attesa di capire se si stabilizzerà.