Più mezzi per il servizio rifiuti, ordinanza Greco: “Aree trasbordo a Macchitella e all’ex terminal”

Gela. Senza il nuovo servizio rifiuti, che potrà vedere il via solo dopo la sottoscrizione del contratto attuativo, e con un capitolato d’appalto sostanzialmente fermo, in municipio si sta cercando comunque di rendere più efficiente l’attività di raccolta e trasporto, ancora gestita da Tekra. Il sindaco Lucio Greco ha firmato un’ordinanza, dopo una valutazione complessiva condotta con i tecnici del settore ambiente e con l’assessore Ivan Liardi, che prevede di adibire due aree di sosta, una in viale Mattei a Macchitella, a poca distanza da Montelungo, e l’altra all’ex terminal bus nella zona industriale. Serviranno come punti nei quali i mezzi di Tekra potranno effettuare il trasbordo dei rifiuti raccolti, che in questo modo passeranno da quelli più piccoli ai più capienti. L’amministrazione chiede di destinare più mezzi per il servizio in città.