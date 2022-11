Più opposizione che maggioranza, con l’addio di Forza Italia pro-Greco in inferiorità

Gela. L’uscita dei forzisti dalla maggioranza del sindaco Lucio Greco era diventata ormai più di un’eventualità. Gli azzurri, come hanno spiegato nelle scorse ore in conferenza stampa, si sentivano quasi come un corpo estraneo nell’alleanza dell’avvocato. La separazione si è concretizzata e con le dimissioni dell’assessore FI Nadia Gnoffo, che lascia i servizi sociali, salgono a tre le caselle vuote in giunta (c’erano già quelle dell’assessorato al bilancio e dell’ambiente). Il sindaco Lucio Greco, probabilmente, qualche valutazione inizierà a farla a breve, mentre in serata ha incontrato gli alleati ma solo per affrontare nuovamente il capitolo degli atti finanziari, che al momento pare preoccuparlo di più rispetto all’andamento politico. I numeri, però, iniziano a fare da monito. Con l’addio forzista, l’opposizione fa segnare quattordici esponenti (con l’unica incertezza sulla presenza del consigliere Giuseppe Caruso di FdI che per ragioni lavorative fino ad ora non ha garantito un contributo), chiaramente ognuno con proprie peculiarità politiche. Gli azzurri sono sembrati non attratti dall’ipotesi di una sfiducia sostenuta da altri gruppi di centrodestra e dal Pd, ma che ha fatto segnare la presa di distanza dei grillini, di “Rinnova” e dell’indipendente Paola Giudice. Un rallentamento che ha sicuramente inciso sui rapporti nel fronte di opposizione. La grillina Virginia Farruggia, Giudice e l’esponente di “Rinnova” Alessandra Ascia, seppur distanti dall’amministrazione comunale, non sembrano per nulla intenzionate a portare avanti una mozione di sfiducia, sancita da quelle che ritengono ambiguità politiche del centrodestra e del Pd. I forzisti all’opposizione ne potrebbero approfittare per iniziare a mettere la basi di un rinnovato dialogo con gli altri gruppi della stessa area, su tutti Lega e FdI. Di fatto, in città, potrebbe ricrearsi lo schieramento che governa a Palermo e a Roma, con vista sulle prossime amministrative. Dall’inizio della sua sindacatura, l’avvocato Greco ha dovuto prendere nota di diversi capovolgimenti di fronte e sono quattro i consiglieri della sua iniziale coalizione passati allo schieramento che non lo sostiene.