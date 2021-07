Più rifiuti a Timpazzo, ecco i camion: Siragusa, “Greco sfiduci Balbo, mortifica Gela”

Gela. Dopo l’accordo tra la “Impianti Srr” e la società privata “Sicula trasporti”, che risponde ad una serie di richieste della Regione, i primi carichi di rifiuti supplementari sono arrivati a Timpazzo. L’intesa, per i prossimi quattro mesi, prevede un conferimento fino a duecento tonnellate al giorno di rifiuti indifferenziati, che da Lentini arrivano a Timpazzo. Un passaggio che Palermo considera fondamentale per evitare una nuova crisi dei rifiuti sull’isola. “Dalla prossima settimana – dice il segretario cittadino dem Guido Siragusa – metteremo in campo anche azioni di protesta, legittime, così come prevedono le norme. Noi siamo molto rispettosi ma viviamo, fortunatamente, in uno Stato democratico. Prima di tutto, amplieremo la campagna di sensibilizzazione verso la cittadinanza, che forse ancora oggi non si rende del tutto conto di ciò che sta accadendo”. I dem locali si oppongono ai progetti della Regione e della Srr4, con Timpazzo che diventa, almeno in questa fase, una piattaforma per i conferimenti che prima arrivavano a Lentini. “La città, questo sia chiaro, non si merita di diventare la discarica di tutta la Sicilia – aggiunge Siragusa – il sindaco Lucio Greco si oppone a questo progetto e noi rispettiamo la sua posizione, intanto però i camion arrivano e i rifiuti aumentano. Rischiamo che a questo ritmo la vasca E di Timpazzo si riempia in breve tempo. Sarebbe un danno enorme, per un territorio che ancora oggi soffre a livello ambientale”. Siragusa si rivolge allo stesso Greco. “Noi siamo pronti ad aiutarlo – dice ancora – stiamo preparando una mozione, con diverse indicazioni su ciò che bisogna fare. Stiamo lavorando insieme al Movimento cinquestelle. Spero che la maggioranza del sindaco e anche il centrodestra, oggi silente per via delle scelte del governo Musumeci, supportino questa nostra azione”. Per Siragusa, però, ci deve essere anche maggiore consapevolezza politica.