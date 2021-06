Più rifiuti a Timpazzo, firme contro il progetto: dem inviano tutto a Musumeci

Gela. La loro totale contrarietà al progetto per l’aumento dei quantitativi di rifiuti destinati a Timpazzo l’hanno espressa pubblicamente, attaccando non solo il governo regionale ma anche la giunta Greco. I dem hanno raccolto più di mille firme, sia on-line che attraverso iniziative territoriali, e sono pronti ad inviarle alla presidenza della Regione, insieme all’interrogazione presentata dal gruppo parlamentare all’Ars, che verrà bissata da un’analoga iniziativa, destinata al Ministero della transizione ecologica. Ribadiscono il no ad un progetto che rischia seriamente di trasformare Timpazzo in discarica per tutta la Sicilia, a causa del ridimensionamento di Lentini.