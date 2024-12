Più servizi e manutenzioni a Manfria, “campetto nel degrado diventi una piazzetta”

Gela. C’è tanto da fare per migliorare le condizioni della zona di Manfria. I componenti del Comitato permanente per lo sviluppo della frazione balneare hanno incontrato il sindaco Di Stefano. Servono manutenzioni e servizi, lo hanno spiegato il presidente Maurizio Cirignotta e i componenti Davide Catania, Nuccia Vella e Fausto Tuccio. Una delle questioni toccate attiene alle condizioni, pessime, del campetto da calcio a cinque. Ci sono difficoltà nel concretizzare il progetto finanziato con il programma “Democrazia partecipata”. “Allora, lo si trasformi in una piazzetta illuminata, dove residenti e non, ma soprattutto i giovani, possano ritrovarsi”, hanno proposto. Secondo i rappresentanti del comitato, non si può perdere l’occasione di Agrigento 2025, capitale italiana della cultura.