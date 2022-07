Più sicurezza, segnaletica ripristinata in via Butera: ancora interventi a Bosco Littorio

Gela. Proseguono gli interventi per ripristinare la segnaletica in diverse zone della città e nelle ultime ore l’attività è stata svolta sull’intera via Butera, anche in quei tratti diventati molto pericolosi, sia per il transito dei veicoli che per quello dei pedoni. La segnaletica orizzontale è stata ripristinata dalle squadre di operai che hanno lavorato anche nelle ore notturne. Un’esigenza che si è posta per assicurare maggiori standard di sicurezza, così come voluto dal sindaco Lucio Greco e dall’assessore Giuseppe Licata.