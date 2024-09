Più suffragato in assoluto alle amministrative, Caci lascia il consiglio: “Ragioni personali”

La sua attività imprenditoriale, già in questo inizio, lo ha portato a non essere presente con costanza in aula. “Fermo comunque resterà il mio impegno da cittadino di Gela per portare avanti e fare valere tutte le ragioni e i princìpi che ho sempre sostenuto e non intendo abbandonare. Grazie di cuore a tutti”, ha concluso. Al suo posto, la prima dei non eletti nella lista “Lega-Cosentino sindaco”, Cristina Olivieri, che alle amministrative correva proprio insieme a Caci.