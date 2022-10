“Più volte quesiti posti su royalties”, Grisanti: “Forte preoccupazione per debito Ato”

In commissione si valuteranno anche questi aspetti e non si tratta degli unici punti sensibili. Il capitolo rifiuti, infatti, continua ad essere tra i più delicati. “Dovremmo capire come verrà calato in bilancio il debito da oltre sedici milioni di euro maturato nei rapporti con l’Ato rifiuti in liquidazione e che adesso è stato riconosciuto da una sentenza, che costituisce titolo esecutivo anche se non definitiva. Ormai, è un debito certo, liquido ed esigibile. Questa è una forte preoccupazione- aggiunge Grisanti – Ato potrebbe già agire con procedure esecutive. Mentre prima si poteva ricorrere al fondo crediti di dubbia esigibilità, ora non è più possibile. Potrebbe essere un problema serio”. Quello riconosciuto dai giudici del tribunale delle imprese di Palermo è un debito maturato in passato per mancati pagamenti dovuti ai conferimenti nella discarica Timpazzo e ad ulteriori servizi. Un peso enorme che l’amministrazione ha ereditato e che spesso il sindaco Greco ha segnalato. Non è da escludere che la sentenza possa essere impugnata ma sulla sussistenza del debito neanche l’amministrazione ha mai avuto dubbi.