Pizza a pranzo contro la chiusura serale, Cacciuolo: “Sono sempre pronto alle sfide”

Gela. “Mai aperto a pranzo e come prima volta sono super soddisfatto”. A parlare è Daniele Cacciuolo, titolare dell’unica pizzeria della provincia di Caltanissetta a meritarsi, per il secondo anno consecutivo, uno spicchio della prestigiosa guida “Gambero rosso”. Ancora una volta l’abile pizzaiolo è corso ai ripari, oltre il forno del suo locale, per fronteggiare le recenti misure restrittive di contrasto al covid-19.

Il pizzaiolo titolato “Gambero Rosso” ha deciso di aprire a pranzo, puntando sull’indiscusso gusto della sua pizza e dai molteplici sapori mediterranei. “Oggi come primo giorno ho registrato 17 coperti – dice con un pizzico di ottimismo Cacciuolo – Credo che sia di grande auspicio, perché non ne avevo parlato con nessuno”.

Quella della pizza a pranzo è solo l’ultima trovata commerciale, ai tempi del coronavirus, messa in campo dalla pizzeria “Bella Napoli” che insiste sullo splendido tratto del lungomare Federico II di Svevia. In pieno lockdown, Cacciuolo si era improvvisato “social” pubblicando tutorial dove spiegava tutti i passaggi per cucinare una buona e sana pizza anche dai fornelli di casa.