Pizzardi: “Appello Iv ai volenterosi per costruire alternativa a Greco, apriamo confronto”

Gela. I renziani, sia alle nazionali che alle regionali, hanno scommesso sul gruppo locale e per il coordinatore cittadino Rochelio Pizzardi “il risultato è stato ottimo”. Il progetto ha messo insieme Italia Viva, che in città ha un nucleo ormai consolidato, e Azione di Carlo Calenda. Gli esponenti locali il punto lo faranno tra due settimane, con un confronto interno. “Pensiamo che la città abbia dimostrato di volere un cambiamento e di avere bisogno di novità – spiega il coordinatore Iv Rochelio Pizzardi – faremo un appello, sturzianamente, ai liberi e forti, ai volenterosi. Dialoghiamo per dare un’amministrazione diversa a questa città. Noi siamo aperti al confronto, a trecentosessanta gradi”. Dal gruppo di Iv arriva sostanzialmente un biglietto di sola andata per la giunta Greco. Un’esperienza politica che i vertici renziani considerano superata. “Non ci sarà nessun dialogo con quest’amministrazione – spiega – noi siamo usciti dalla giunta e dalla maggioranza perché non abbiamo condiviso la linea. Sarebbe assurdo riprendere contatti politici e amministrativi. Vorremo lavorare per un’alternativa che parta dal centro, poi chiaramente le coalizioni possono tendere a destra o a sinistra. Non abbiamo preclusioni. Si parte tutti dallo 0-0. L’unica condizione, diciamo così, è di non aver alcun rapporto con l’attuale amministrazione comunale. Il Pd? Al momento, non mi sento né di confermare né di escludere un possibile dialogo. Sicuramente, non siamo interessati a coalizioni arcobaleno, che mettano dentro tutto e tutti pur di arrivare alla vittoria. Ci dovrà essere una visione comune a livello di programmi e di visione della città”. I renziani sembra abbiano già le idee piuttosto chiare, in un progetto finalizzato alle prossime regionali.