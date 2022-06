Pizzerie siciliane, “Bella Napoli” tra le migliori 54

Gela. La pizzeria Bella Napoli è tra le migliori 54 pizzerie della Sicilia, almeno secondo “All food Sicily” che l’ha inserita nella competizione regionale per entrare nell’olimpo delle 30 Migliori pizzerie della nostra regione. L’ultimo step della competizione decreterà le migliori 3 pizzerie della Sicilia2022.

Essere l’unico locale gelese invitato a partecipare a questa competizione rappresenta per Daniele Cacciuolo non solo un importante traguardo, ma soprattutto una valida occasione per poter attirare clienti e turisti da ogni parte dell’isola e non solo del territorio.

“Il contest si svilppa in 3 fasi.La prima si concluderà la prossima settimana in cui chiunque voglia votare potrà farlo attraverso una sezione del sito “All food Sicily”. I primi 30 che raccoglieranno più consensi accederanno alla fase successiva in cui si contenderanno il posto sul podio attraverso una gara culinaria.- Ha dichiarato Daniele Cacciuolo- Nell’arco degli anni ci siamo fatti conoscere ,molti vengono non solo dai paesi limitrofi ma anche da Vatania Trapani ed Agrigento proprio perché noi facciamo la pizza napoletana al 100%.Anche l’acqua che utilizziamo nell’impasto ,come tutti gli altri ingredienti ,ha origine campane.Perchè gli 800 km di distanza vuoi o non vuoi si fanno sentire.Non ci aspettavamo l’invito a questo contest,è gia stato un grande traguardo essere selezionate tra le migliori 54 della regione ,ma noi cerchiamo sempre di migliorarci”