Plastic free alla città, “ripuliamo la spiaggia”: Perna, “iniziativa da sostenere”

“A nome dei tesserati di Italia Viva Gela voglio fare i complimenti ai ragazzi di Plastic Free per la fantastica iniziativa promossa, dedicata alla raccolta rifiuti che avrà luogo domenica mattina presso il tratto di spiaggia dell’ex Lido la Conchiglia. Il ruolo delle associazioni è fondamentale, soprattutto in un momentaneo storico così delicato, per concertare quella cittadinanza attiva che vuole spendersi per la comunità e per sensibilizzare giovani e meno giovani ad avere maggior rispetto degli spazi comuni, soprattutto del nostro litorale, che troppo spesso negli anni è stato bistrattato e poco valorizzato. Queste iniziative sono simbolo del cambiamento della mentalità che sta avvenendo, soprattutto nei più giovani. Noi di Italia Viva – dice – parteciperemo non solo a questa iniziativa ma a tutte quelle che avranno come oggetto la tutela, il ripristino e la valorizzazione del patrimonio naturale immenso che la città di Gela possiede. Dobbiamo essere il cambiamento che vogliamo vedere negli altri e per farlo è necessario che a rispondere all’invito fatto da questi ragazzi sia tutta la città, quindi ci auguriamo una folta partecipazione da parte di cittadini di tutte le fasce di età”.