Plastic free, “Generazione Gela” regala alla città il pesce mangia plastica

Gela. Non solo le giornate di pulizia delle spiagge e delle aree più degradate della città ma anche una sensibilizzazione più generale tra i giovani. Sul fronte plastic free “Generazione Gela” ha tenuto alta la guardia anche durante la giornata dell’arte, tenutasi ieri. “Abbiamo previsto fra i diversi temi, quello dell’ecosostenibilità. Plastic Free è un tema caro a tutte le generazioni e, poiché sensibili alla tutela dell’ambiente, abbiamo deciso di donare alla città una struttura in ferro a forma di pesce realizzata gratuitamente da Blu Omnia srl. I pesci mangia-plastica stanno diventando il simbolo della tutela dell’ambiente in tutta Italia. La presenza in diverse città di queste sculture è uno stimolo per la cittadinanza a mantenere pulito il nostro territorio. Non si tratta di un cassonetto-struttura dove conferire i rifiuti, ma un contenitore dove andrà destinata solo ed esclusivamente la plastica, che verrà periodicamente raccolta e differenziata”, spiegano in una nota.