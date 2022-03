Pm, “processo per i Mendola, Siciliano e Torrenti”: difese respingono accusa corruzione

Gela. Ci sarebbe stato un accordo corruttivo, messo in atto attraverso l’acquisizione, da parte degli imprenditori Angelo Mendola e Manuele Mendola, di quote societarie della Ssd “Città di Gela arl”, che disputò il campionato di calcio di serie D. L’hanno spiegato i pm della procura, oggi, concludendo con la richiesta di rinvio a giudizio per i due imprenditori e per coloro che avrebbero fatto da tramite politico, l’allora vicesindaco Simone Siciliano e l’ex consigliere comunale Antonio Torrenti. L’acquisizione di quote societarie della compagine calcistica, per un totale di circa 160 mila euro, sarebbe dovuta servire agli imprenditori per ottenere appalti pubblici e nuovi contratti. Il processo è stato chiesto per tutti gli imputati dai pm Mario Calabrese e Luigi Lo Valvo, che ritengono provati i presunti accordi tra gli imprenditori e la parte politica, finita nell’inchiesta. Una conclusione analoga è arrivata dal legale che assiste il Comune, costituito parte civile con l’avvocato Sandra Amarù. L’ente, nell’intera vicenda, sarebbe stato leso. I difensori degli imputati, invece, hanno esposto le rispettive conclusioni, mettendo in dubbio ogni possibile fondatezza dei riscontri investigativi.