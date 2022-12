Pnrr, approvati atti centrale operativa: appalto integrato per la struttura sanitaria

Gela. La procedura è stata accelerata per non perdere il finanziamento coperto attraverso il Pnrr. Asp ha autorizzato gli atti per l’affidamento della progettazione e dell’esecuzione lavori in relazione alla centrale operativa territoriale, che dovrebbe sorgere nelle strutture di via Europa. C’è stato l’ok al progetto di fattibilità tecnico-economica e la via prescelta è quella dell’appalto integrato, che ricomprende progettazione, definitiva ed esecutiva, e l’esecuzione dei lavori. In base alla programmazione di Asp, in città, nella stessa area di via Europa dovrebbe sorgere anche una casa di comunità.