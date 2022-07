Pnrr, approvato progetto per interventi al ‘Presti’: “Massima attenzione per lo sport”

Gela. I fondi del Pnrr serviranno ad un progetto di rifunzionalizzazione dello stadio ‘Vincenzo Presti’, per circa un milione di euro, con interventi per la copertura della tribuna e per adeguare i servizi e i locali tecnici oltre all’efficientamento energetico. La conferma del finanziamento è arrivata dal dipartimento per lo sport della Presidenza del consiglio dei ministri. L’amministrazione comunale aveva esperito tutte le procedure lo scorso aprile, partecipando al bando. Sul Presti, in base ai programmi, potrebbero aggiungersi circa 500 mila euro, attraverso il credito sportivo. “C’è molta soddisfazione per quanto deciso a livello ministeriale – dice l’assessore Romina Morselli – sullo stadio Presti l’amministrazione pone molta attenzione, perchè riteniamo sia una struttura importante per rispondere alle esigenze di una città che deve rilanciarsi anche attraverso lo sport”. Nei mesi scorsi, l’assessore ai lavori pubblici Morselli, insieme al sindaco Lucio Greco, aveva posto come priorità anche l’accesso a questo tipo di fondi. Era stata predisposta una lista di priorità, anche attraverso il confronto con l’assessore Terenziano Di Stefano. Il dipartimento dello sport ha definito un primo elenco per l’ammissione delle candidature, per poi passare alla fase conclusiva, quella concertativo-negoziale.