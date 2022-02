Pnrr e nuove strutture sanitarie in città, Cgil: “E’ necessario un confronto con Asp”

Gela. Un incontro, urgente, con la direzione generale di Asp. I sindacalisti della Cgil Rosanna Moncada e Angelo Polizzi vogliono avere riscontri sui potenziali investimenti, che tramite i fondi del Pnrr dovrebbero consentire la realizzazione di nuove strutture sanitarie sul territorio. Ieri, il sindaco Lucio Greco ha presentato un piano per un nuovo polo sanitario, a Macchitella, con una casa di comunità, un ospedale di comunità e una centrale operativa territoriale. “Riteniamo fondamentale chiedere un incontro alla direzione generale Asp di Caltanissetta in merito al piano sanitario regionale legato agli investimenti del Pnrr, Missione 6 Ospedali di comunità, Case di comunità e Centrali operative territoriali, presentato il 2 febbraio dall’assessore regionale Razza alle organizzazioni sindacali – spiegano – l’individuazione dei criteri di allocazione delle strutture presenti nel piano deve essere più trasparente possibile e va socializzata e condivisa con i territori. Per la nostra provincia ciò è fondamentale considerato che abbiamo fin da subito evidenziato una disattenzione nei confronti dell’ospedale di Gela e del servizio sanitario sul territorio a causa della totale assenza delle strutture, ospedale di comunità, casa di comunità e centrale operativa territoriale, che dovrebbero sostenere e fornire l’assistenza appropriata per pazienti acuti, cronici e per la riabilitazione necessaria per un inserimento sociale adeguato”.