Pnrr e progetti, una short list di professionisti esterni per non perdere il treno dei finanziamenti

Gela. Pur senza una guida politica, in attesa della nuova giunta, gli uffici comunali dell’unità speciale Pnrr, coordinati dal dirigente Antonino Collura, hanno appena varato un avviso per redigere una short list di professionisti esterni. Dall’elenco che verrà costituito sarà possibile individuare tecnici, principalmente ingegneri e architetti, ai quali affidare incarichi di progettazione. La crisi politica in atto ha fatto passare quasi in secondo piano il capitolo dei programmi di finanziamento e dei progetti. Il Pnrr è ormai diventata la macroarea intorno alla quale in municipio si cercherà di non perdere il treno dei finanziamenti, molti dei quali già acquisiti dall’amministrazione comunale. Palazzo di Città non può permettersi altre fermate forzate e il nuovo anno sarà un continuo susseguirsi di scadenze. Per i finanziamenti del Pnrr è necessaria una struttura molto complessa e in municipio si fa fatica ad avere i numeri giusti a livello di organico. Collura ha optato per una short list che sarà delineata dopo aver valutato tutte le domande che perverranno.