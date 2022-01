“Pnrr esclude industria della raffinazione”, Turano: “Su idrogeno ridotti finanziamenti”

Palermo. La preoccupazione è stata lanciata per l’intero comparto dell’industria della raffinazione, in Sicilia. Per il governo regionale, il Pnrr riduce drasticamente gli spazi di manovra e non considera le esigenze del settore, che in città ha un polo tra i più importanti. “Le politiche riguardanti le industrie della raffinazione sono una delle principali preoccupazioni del governo regionale. Purtroppo, la loro assenza dal Pnrr ci preoccupa e per questo abbiamo chiesto e chiederemo nuovamente al governo nazionale una maggiore attenzione su questo importante settore dell’economia siciliana”, dice l’assessore regionale alle attività produttive Mimmo Turano. L’esponente del governo Musumeci richiama la recente area di crisi disposta per il polo di Siracusa, mentre quella locale ancora oggi non ha prodotto alcun risvolto in termini di investimenti.