Pnrr, ex Provincia ottiene oltre due milioni per interventi in tre scuole della città

Nel dettaglio, a beneficiare di queste risorse finanziarie, considerato che la ex Provincia ha fatto la parte del leone in questo avviso avendo ottenuto un finanziamento complessivo di 2.334.000,00 sui 5.243.341,00 disponibili, sono il “Vittorini”, con 580.000 euro, il classico “Eschilo”, con 588.000 euro e il “Majorana”, con 1.166.000 euro. Le scuole di competenza del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta sono diciotto e sono ubicate soprattutto a Caltanissetta e Gela, ma anche a Mussomeli, Mazzarino e Niscemi. A tutti i dirigenti degli istituti, pochi giorni fa, è stata inviata una nota, annunciata in una riunione con il commissario straordinario. Sono pure stati garantiti i fondi necessari, all’interno del budget che ciascuna scuola riceverà dalla ex Provincia, per l’affidamento a “terzo responsabile” di tre servizi specialistici e cioè quelli della conduzione e manutenzione dell’impianto antincendio, della conduzione e manutenzione dell’impianto idrico-sanitario e della conduzione e manutenzione dell’impianto elettrico. Questi servizi consentiranno una più efficiente e celere procedura per le manutenzioni degli impianti degli istituti scolastici oltre che, ovviamente, per verificarne il corretto funzionamento, secondo la legislazione tecnica in materia.