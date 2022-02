Pnrr, Gallo: “Basta scontri politici, amministrazione ci convochi e partano tavoli”

Gela. Una “regia” unica, per cercare di arrivare a risultati concreti, senza perdere il treno dei fondi del Pnrr. I sindacati si muovono e il segretario Cisl per le aree di Caltanissetta, Agrigento ed Enna, Emanuele Gallo, si rivolge direttamente all’amministrazione comunale. “Lo stato di tensione e i contrasti tra amministrazione e consiglio comunale servono poco alla causa. Torniamo a chiedere quella disattesa collegialità prevista dal Protocollo per la partecipazione e il confronto, firmato lo scorso dicembre dalle segreterie nazionali di Cisl, Cgil, Uil. Le polemiche rischiano di essere il freno di progetti e relative procedure, che hanno anche bisogno del contributo di idee delle rappresentanze sindacali perché entro il prossimo anno i fondi andranno impegnati. Serve un coinvolgimento a vari livelli, pure dei Comuni vicini alle realtà urbane più grandi. Sollecito l’amministrazione comunale – dice Gallo – a fissare presto un confronto unitario con Cisl, Cgil e Uil, non solo per individuare l’area del nuovo ospedale, ma per spingere sulle priorità trasversali rappresentate da transizione digitale ed ecologica, occupazione giovanile e femminile, Sud, coesione territoriale e inclusione sociale, con particolare attenzione alle persone fragili affette da disabilità e non autosufficienti. Non secondario poi raccordare le risorse del Pnrr alle altre azioni contemplate dai Fondi strutturali di investimento europei nonché dal Fondo per lo sviluppo e la coesione. Sono queste le armi efficaci per creare lavoro e dare una prospettiva a territori fiaccati dal perdurante stato di crisi economica aggravata dalla pandemia”.