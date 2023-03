Pnrr, ok giunta a variazioni: “Su Montelungo a breve bando, appalti integrati per Pinqua”

Gela. La scorsa settimana, si è resa necessaria l’approvazione di un atto di indirizzo, come “garanzia” rispetto alle richieste avanzate dai revisori dei conti, che con l’emergenza finanziaria in atto hanno stretto ulteriormente le maglie dei controlli. Oggi, la giunta ha approvato le prime variazioni per i fondi del Pnrr. Era un passaggio obbligatorio per andare avanti su linee di finanziamento che non possono essere trascurate, pena gli eventuali tagli. L’assessore allo sviluppo economico Francesca Caruso, per diverse settimane, ha insistito sul punto. La delibera approvata “consentirà di andare più spediti”, precisa proprio l’assessore. Il provvedimento non contiene tutte le variazioni in programma e probabilmente si porrà l’esigenza di un ulteriore atto. La delibera è stata definita dagli uffici tecnici e dal dirigente Antonino Collura, che guida sia l’unità speciale Pnrr sia l’Autorità Urbana. “L’atto di indirizzo è stato necessario per andare incontro alle richieste dei revisori – spiega il dirigente – peraltro, queste variazioni ci permettono di stipulare i contratti con i professionisti esterni che sono stati individuati per svolgere attività su questi programmi”. In base ai dati forniti da Collura, a breve, “forse già la prossima settimana”, dovrebbero arrivare riscontri dall’Urega per il bando e la procedura di gara destinata alla riqualificazione di Montelungo. Un progetto da circa cinque milioni di euro che rientra nel programma “Rigenerazione urbana”. Venne intercettato quando alla guida del settore sviluppo economico c’era ancora l’ex assessore Terenziano Di Stefano e l’iter sta proseguendo con Caruso. “Si procederà con un appalto integrato – continua il dirigente – sulla base del definitivo. Metteremo in gara, definitivo, progettazione esecutiva e l’appalto complessivo. Vorremo concludere tutto entro luglio. Le poste in bilancio sono congruenti con il cronoprogramma”. Un discorso analogo vale per il finanziamento a copertura del secondo tratto del lungomare e per l’ex dogana. “Sull’ex dogana siamo più avanti – dice il dirigente – per il lungomare andremo comunque sempre con appalto integrato e si tratta di definire i costi delle demolizioni”. Le variazioni passate in giunta dovrebbero dare “ossigeno” al sistema “Qualità dell’abitare”, un percorso di riqualificazione che il Ministero delle infrastrutture finanziò con un totale di trenta milioni di euro. “Dalla prossima settimana inizieremo a delineare le attività da svolgere per i due progetti Pinqua – conferma Collura – hanno scadenze diverse tra loro. Per uno, entro il prossimo agosto bisognerà produrre le determine di indizione della gara. Faremo una serie di procedure per appaltare lo studio di fattibilità tecnico-economico, che non è quello del codice dei contratti. Il ministero ha rilasciato un documento che consente alle amministrazioni di andare in appalto integrato con lo studio di fattibilità, che deve essere coerente alle indicazioni ministeriali”.