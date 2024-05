Pnrr, progetti e finanziamenti: accolta integralmente la richiesta per sei professionisti

Gela. La campagna elettorale in pieno svolgimento qualche priorità imminente la sta in parte oscurando. Per un municipio finito lo scorso anno in dissesto, è essenziale proseguire il percorso, mai semplice, dei finanziamenti e dei progetti. In questi mesi, una delle parole chiavi ha portato a “Qualità abitare”, con il finanziamento complessivo da trenta milioni di euro che serve a coprire diversi progetti, compreso quello per la riqualificazione dell’Orto Pasqualello. C’è inoltre tutta la nuova programmazione 2021-2027 da sostenere e monitorare. L’ente municipale è nell’Unione dei Comuni, insieme a Niscemi e Butera. I primi passi non sono stati molto spediti principalmente per carenza di personale. Si è insediato il consiglio dell’Unione che da poco si è trovato davanti all’esigenza di eleggere il nuovo presidente: al consigliere gelese Carlo Romano è subentrato quello buterese Angelo Di Menza. Nei prossimi mesi, l’innesto forse decisivo sarà di dodici professionisti, da selezionare in una procedura varata dall’Agenzia per la coesione. La richiesta dell’Unione è stata integralmente accolta. Lo stesso vale per il Comune. Ci saranno sei innesti per andare incontro ad una struttura dei progetti e dei programmi Pnrr che necessita di rinforzi. I dossier da seguire sono molteplici. “Abbiamo potuto chiedere sei figure perché l’istanza va parametrata ai numeri del Comune e a quelli del fabbisogno – sottolinea il dirigente Antonino Collura che ha seguito l’iter anche per l’Unione dei Comuni – sarà bandito un concorso generale per circa tremila figure professionali e poi saranno indirizzate agli enti che ne hanno fatto richiesta”. Per l’ente comunale, avere professionisti che si possano occupare interamente dei progetti e dei programmi di finanziamento è uno dei punti essenziali, anche se chiaramente non saranno del tutto risolutivi.