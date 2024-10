“Poca attenzione verso i cittadini”, Donegani: “PeR sarà il vero governo ombra”

Gela. “Un governo ombra” a tutela dei cittadini. Il gruppo del laboratorio politico “PeR” si è già dato un’organizzazione, anche di carattere regionale. Domani, verranno ulteriormente completate le caselle della segreteria e della direzione locale, oltre a quelle provinciali e appunto regionali, oltre all’ambito della formazione. Il fondatore Miguel Donegani usa più volte il richiamo alla tradizione anglosassone dei “governi ombra” rispetto all’attuale amministrazione comunale. “La politica ad oggi sta solo mostrato valzer di nomi di assessori, di sottogoverni e basta. Come “PeR” seguiremo da vicino, come un’ombra, le attività politiche in città, evidenziando le cose che non vanno ma mettendo in campo le nostre proposte nell’interesse dei cittadini”, spiega.