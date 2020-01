Pochi infermieri al “Vittorio Emanuele”, si corre ai ripari: sedici in servizio a tempo determinato

Gela. Sono in totale sedici e prenderanno servizio, per almeno i prossimi sei mesi, all’ospedale “Vittorio Emanuele”. I manager dell’Asp hanno dovuto fare ricorso all’elenco di infermieri formato attraverso un avviso pubblico, che risale allo scorso novembre. La carenza di personale infermieristico, non solo nel nosocomio di Caposoprano ma in diversi ospedali della provincia, si è fatta sempre più preoccupante. I manager Asp hanno così deciso di attingere dall’elenco, che fa seguito all’avviso urgente. In sedici hanno confermato la volontà di prendere servizio al “Vittorio Emanuele”, con contratti a tempo determinato. Sono trentadue, invece, gli infermieri che hanno detto sì al “Sant’Elia” di Caltanissetta, altra struttura dove è forte la carenza di personale.