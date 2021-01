Poco personale per il 118, primo dell’anno in emergenza: doppi turni per operatori

Gela. Sono ore di intenso lavoro per gli operatori sanitari del 118, anche in questo primo giorno dell’anno. Non solo l’emergenza Covid, che ormai da mesi impegna tutto il personale in prima linea, ma oggi l’ambulanza medicalizzata è priva di medico a bordo, che è una figura fondamentale per gli interventi di emergenza. Più in generale, c’è poco personale disponibile ed è una carenza che purtroppo si registra non solo per il 118 ma anche per tanti reparti del nosocomio di Caposoprano e del pronto soccorso, nonostante gli impegni più volte assunti dai manager Asp.