Pogacar vince anche la 15a tappa, Tour sempre più vicino

PLATEAU DE BEILLE (FRANCIA) (ITALPRESS) – L’ennesimo capolavoro, la spallata decisiva al Tour de France 2024. Tadej Pogacar domina anche nella quindicesima tappa la Loudenvielle – Plateau de Beille di 197 chilometri dopo aver stravinto nel primo appuntamento sui Pirenei: distacco di 1’08” rifilato a Jonas Vingegaard (che aveva provato ad attaccare ai -10 km dal traguardo), 2’51” a Remco Evenepoel, ancora una volta terzo. Terza vittoria stagionale alla Grande Boucle e distacchi ormai importanti, col danese ora a 3’09” e il belga a 5’19”: al netto di clamorosi stravolgimenti la terza settimana servirà al vincitore del Giro per arrivare in passerella a Nizza con la maglia gialla sulle spalle. “Non avrei mai immaginato una situazione del genere nella seconda settimana, è stata una giornata molto dura, io di solito faccio fatica col caldo, ma la squadra mi ha aiutato, è una stata una giornata incredibile” ha detto all’arrivo. “Ero quasi al limite quando Vingegaard ha provato a spingere, poi ho visto che stava rallentando, ho avuto la forza mentale per riattaccare. Ora c’è un margine confortevole in vista della terza settimana. Domani ci rilasseremo, dobbiamo resettare ma allo stesso tempo restare concentrati per affrontare al meglio le ultime tappe”. Domani è prevista una giornata di riposo.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).